Lecco si allena duro in vista della sfida contro la Pro Vercelli. La squadra lavora senza sosta per prepararsi a una partita che si preannuncia difficile. Gli allenatori hanno imposto esercizi intensi, cercando di affinare le strategie e migliorare la condizione fisica dei giocatori. I tifosi sperano in una prestazione convincente, consapevoli dell’importanza di questa gara.

**Lecco, 5 febbraio 2026 –** In vista della partita di domani contro la Pro Vercelli, il Lecco torna al lavoro con un intenso programma di allenamento. La squadra, che ha sempre cercato di affrontare con serietà ogni impegnò, sta svolgendo due sessioni quotidiane per prepararsi alla difficile sfida tecnica. Gli allenamenti, tenuti presso lo sportello del centro di Lecco, sono ormai un’abitudine, con un ritmo accelerato e una precisione che sembra mirare a compensare le difficoltà tecniche che il club sta affrontando in questo momento della stagione. Il tecnico della squadra, che non ha ancora annunciato ufficialmente il suo piano tattico, ha deciso di concentrare l’attenzione sulle fasi di gioco in difesa e nella costruzione dell’attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco si prepara per la partita contro Pro Vercelli con allenamenti intensivi a causa della difficile sfida tecnica.

La vendita dei biglietti per la partita tra Lecco e Pro Vercelli è stata bloccata.

