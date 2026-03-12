A Reggio Calabria, il 12 marzo 2026, la Segreteria Territoriale della CISL FP ha segnalato ritardi nei pagamenti degli stipendi, evidenziando come questa situazione stia mettendo a rischio servizi sociali fondamentali per la città. La questione riguarda i salari di alcuni lavoratori coinvolti in settori essenziali, con un impatto diretto sulla continuità delle attività.

Il 12 marzo 2026, a Reggio Calabria, la Segreteria Territoriale della CISL FP ha lanciato un allarme rosso per i ritardi nei pagamenti degli stipendi che mettono in crisi servizi sociali vitali. Il Segretario Generale Vincenzo Sera denuncia il mancato versamento delle mensilità di dicembre 2025 e gennaio 2026 per gli Assistenti Educativi del Lotto 4 dipendenti della Cooperativa Baby Garden e per il personale della Cooperativa ABU presso l’Asilo nido Piccolo Principe al Gebbione. La situazione costringe i lavoratori a rischiare bollette e mutui, violando l’articolo 36 della Costituzione sulla dignità lavorativa. La richiesta è diretta: il Comune di Reggio Calabria deve intervenire immediatamente per verificare l’operato delle cooperative e garantire il pagamento immediato delle somme dovute, inclusi interessi e risarcimento danni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: stipendi bloccati, Cisl lancia allarme rosso

