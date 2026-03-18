Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la situazione di Rafael Leao nel Milan durante la trasmissione 'Maracaná' su 'TMW Radio'. Ha commentato che, secondo lui, sarebbe meglio che il Milan chiarisse la posizione dell’attaccante, aggiungendo che il momento migliore sarebbe quello di una cessione. Ravezzani ha fatto riferimento anche alla scena dello stadio 'Olimpico' di domenica sera.

"Come leggo il k.o.? Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole - ha sottolineato Ravezzani sul tema -. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l'Inter possa frenare, ma per il Milan è quanto detto". Quindi, la disamina è scesa, più, nello specifico, sulla situazione di Rafael Leao, attaccante del Milan uscito al 67' della partita contro la Lazio tra le polemiche, in una sceneggiata francamente evitabile, poiché scontento di non essere stato servito da Christian Pulisic in un paio di circostanze. Un teatrino al quale Mike Maignan e lo stesso Allegri hanno provato a riparare, senza grosso esito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Prima esce il Milan dall’equivoco Leao, meglio sarà. Ma quando lo vendi …”

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