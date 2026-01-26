L’intersindacale sanitaria abruzzese proclama lo stato di agitazione

L’Intersindacale sanitaria abruzzese (Isa) ha proclamato lo stato di agitazione dei professionisti convenzionati e dipendenti del servizio sanitario regionale. La decisione nasce dalla necessità di avviare procedure di raffreddamento e di conciliazione, al fine di affrontare le recenti questioni e garantire un servizio sanitario stabile e equilibrato per la comunità. La situazione richiede attenzione e un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Gli operatori sanitari abruzzesi chiedono soluzioni alle criticità assistenziali e invocano un incontro urgente con l'assessore Verì L'Intersindacale sanitaria abruzzese (Isa) dichiara lo stato di agitazione dei professionisti convenzionati e dipendenti del servizio sanitario regionale e richiedendo l'attuazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Una protesta con l'obiettivo di ottenere la convocazione urgente di un incontro, "più volte richiesto senza riscontri", specificano, all'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì finalizzato a condividere soluzioni riorganizzative della assistenza sanitaria regionale da inserire nel Piano operativo 2026-2028 in via di definizione per risolvere il pesante debito economico accumulato negli ultimi anni.

