Da domenica 12 aprile, Rai1 trasmette in prima serata la serie “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione tra Rai Fiction e Rodeo Drive composta da quattro puntate. La fiction racconta le vicende di una notaio che lavora a Sorrento, offrendo un intreccio di momenti comici e situazioni quotidiane ambientate nella suggestiva città costiera. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete come nuovo appuntamento di intrattenimento.

“Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, è in onda da domenica 12 aprile in prima visione su Rai1. “Il contrasto tra il desiderio di ordine e la necessità di lasciarsi andare è il vero motore emotivo della serie, che si muove tra commedia sofisticata e dramma umano, con il tipico sapore della commedia all’italiana, ma con un linguaggio moderno, brillante e realistico”. Così il regista Vincenzo Pirozzi presenta la nuova serie della tv pubblica. Nel ricco cast troviamo Maria Vera Ratti (“Il Commissario Ricciardi”), Alessio Lapice (Calogiuri di “Imma Tataranni”), Flavia Gatti, Erasmo Genzini, con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1 LANCIA ROBERTA VALENTA, NOTAIO IN SORRENTO: “SAPORE DELLA COMMEDIA”

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