Il finto messaggio su investimenti pericolosi poi la truffa | scatta il raggiro da 23mila euro

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Poggio Renatico dopo un’indagine che ha portato alla scoperta di una truffa informatica ai danni di una donna di 42 anni residente nella provincia estense. La vicenda è iniziata con un falso messaggio riguardante investimenti rischiosi, seguito da un raggiro che ha portato a un furto di circa 23 mila euro.

Si è conclusa con l’identificazione e la denuncia di due persone un’articolata attività d’indagine condotta dai carabinieri di Poggio Renatico, scaturita da una articolata truffa informatica ai danni di una 42enne residente nella provincia estense.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare... Truffa un anziano a Ferrara con il raggiro del finto carabiniere e fugge su un'auto rubata, arrestato 37enneUn arresto con restituzione del bottino, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Ferrara, dove un uomo di 37 anni è stato... Facili guadagni e zero rischi Occhio alle truffe - FarWest 28/11/2025