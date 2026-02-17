Wilman Zanetti 18 anni e l’ultimo gesto d’amore | la donazione degli organi dopo l’incidente a Como

Wilman Zanetti, 18 anni, ha deciso di donare gli organi dopo aver perso la vita in un incidente a Como, un gesto che ha commosso molti. La sua famiglia ha acconsentito alla donazione, con la speranza di salvare altre vite. Nei giorni successivi, alcune persone in attesa di trapianto hanno ricevuto nuove possibilità di vivere grazie alla sua generosità.

Il ragazzo, 18 anni, studente della Magistri, è morto dopo il grave incidente in moto del 10 febbraio in via Cristoforo Colombo. La famiglia ha scelto la donazione degli organi La tragedia che ha colpito Como nei giorni scorsi ha lasciato un segno profondo in città e nel mondo della scuola. Wilman Zanetti, 18 anni, studente della Magistri, ha perso la vita dopo un grave incidente stradale. Dopo la sua morte, la famiglia ha compiuto una scelta di grande generosità: la donazione degli organi, trasformando un dolore immenso in un gesto di speranza. La decisione di donare gli organi è stata accolta con grande commozione da amici, compagni di scuola e dall’intera comunità.🔗 Leggi su Quicomo.it

