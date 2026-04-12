Ragazzina investita in monopattino Non è più in pericolo di vita Ma resta sotto osservazione

Una ragazzina di undici anni coinvolta in un incidente con il monopattino si trova attualmente in ospedale, dove è stata sottoposta a trattamento in rianimazione. Le sue condizioni sono in miglioramento e non si trova più in pericolo di vita, anche se rimane sotto stretta osservazione dei medici. L’incidente si è verificato in una zona urbana durante le ore pomeridiane. La dinamica exacta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Migliorano le condizioni della ragazzina di undici anni investita in monopattino: resta ancora in rianimazione ma è fortunatamente fuori pericolo. Arrivano notizie incoraggianti dall’ospedale Niguarda di Milano per la ragazza di 11 anni rimasta coinvolta in un grave incidente in monopattino a Parabiago. La giovane, ricoverata nel reparto di Rianimazione, non sarebbe più in pericolo di vita, anche se resta ancora sotto stretto monitoraggio dei medici. Il grave incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Parabiago, poco dopo le 16, all’incrocio tra via Righi e via Brescia. La ragazzina si trovava a bordo del suo monopattino insieme al...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzina investita in monopattino. Non è più in pericolo di vita. Ma resta sotto osservazione Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: fratture multiple ma non è in pericolo di vitaMilano, 27 febbraio 2026 - Una ragazzina di 11 anni precipita da una finestra del bagno dia scuola. Sanità, la Calabria resta sotto osservazione: conti in ordine ma servizi ancora fragiliIl sistema sanitario nazionale, a distanza di anni dalla pandemia, resta attraversato da profonde disomogeneità territoriali e da persistenti...