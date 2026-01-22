Sanità la Calabria resta sotto osservazione | conti in ordine ma servizi ancora fragili

La sanità in Calabria continua a essere sotto osservazione, con i conti in ordine ma i servizi ancora fragili. Nonostante alcuni segnali di miglioramento e il consolidamento del sistema, persistono disomogeneità territoriali e criticità gestionali che richiedono attenzione e interventi mirati per garantire un’assistenza più equa e sostenibile.

Il sistema sanitario nazionale, a distanza di anni dalla pandemia, resta attraversato da profonde disomogeneità territoriali e da persistenti criticità gestionali, pur mostrando segnali di consolidamento. È quanto emerge dalla relazione al parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sanità, Corte dei Conti: ancora difficoltà strutturali in Calabria e Sicilia nonostante alcuni miglioramenti nei contiSecondo la Corte dei Conti, il Sistema Sanitario Nazionale presenta ancora criticità in Calabria e Sicilia, nonostante alcuni segnali di miglioramento nei conti. Turismo sotto osservazione: "Tassa di soggiorno giù del 15%. Ma il bilancio è ancora incerto"La stagione turistica 2025 a Cortona si presenta ancora incerta, con i dati disponibili che offrono solo una visione parziale della situazione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Sanità, la Calabria resta sotto osservazione: conti in ordine ma servizi ancora fragili; Spesa sanitaria stabile, ma la Calabria resta indietro; Sanità Calabria, 118 milioni di disavanzo e ritardi nei pagamenti: la relazione della Corte dei conti è impietosa · LaC News24; La sanità calabrese e l'analisi della Corte dei Conti: sistema in affanno e criticità. La relazione 2022-2024. Sanità. La Corte dei Conti tira le orecchie a Occhiuto: la Calabria non spende e sui Lea fa faticaIl Sistema Sanitario Nazionale attraversa una fase di profondo cambiamento dopo lo stress della pandemia. Secondo la Relazione al Parlamento della Corte dei conti (approvata con la delibera numero 21/ ... cn24tv.it Spesa sanitaria stabile, ma la Calabria resta indietroLa Corte dei Conti, nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali, evidenzia come il Sistema Sanitario Nazionale, pur ... wesud.it Sanità calabrese, disavanzo da 118 milioni e piano di rientro sotto osservazione: Il conto economico della Regione Calabria relativo al IV trimestre 2024, in materia di sanità, registra un disavanzo pari a 118,465 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazion facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.