Durante le festività pasquali, la modella e il calciatore non sono stati visti insieme. Secondo alcune fonti, non hanno trascorso il periodo in compagnia reciproca, e nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni in merito alla loro situazione. Nessun aggiornamento ufficiale è stato comunicato dai diretti interessati, e si attendono eventuali chiarimenti.

Le festività pasquali hanno sollevato qualche dubbio sulla stabilità della relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo. L’assenza di momenti condivisi ha acceso i riflettori su una distanza che appare non solo geografica: la showgirl è rimasta a Napoli con la figlia Pia, con la quale ha lanciato un nuovo account Instagram di coppia (Raffa & Pia On Fire), mentre il difensore era impegnato nella sfida dell'Avellino contro il Palermo, terminata per lui anzitempo a causa di un'espulsione al 43° minuto. Questo mancato ricongiungimento durante le feste ha inevitabilmente alimentato le speculazioni dei media, che leggono nel silenzio social un segnale di una possibile crisi in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per Raffaella Fico Pasqua da single senza Armando Izzo

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

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