La relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo sembra essere terminata. Secondo quanto riportato, lui avrebbe ripreso i rapporti con l'ex moglie, con cui ha due figli. La notizia circola da fonti vicine alle persone coinvolte e ha suscitato discussione tra i loro fan. Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte di nessuno dei due.

E' finita la storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico: lui avrebbe riallacciato anche i rapporti con la ex moglie, da cui aveva due figli Sta circolando un’indiscrezione secondo cuila storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sarebbe giunta al capolinea.La storia è iniziata circa un anno fa e in tv la showgirl era andata a raccontare quanto fosse felice e incredula di questo bel momento che stava vivendo. Poco dopo lei è rimasta incinta ed era pronta a vivere questa nuova esperienza con affianco un uomo che l’amava davvero, sebbene poi abbia perso il bambino. Invece adesso sembra che qualcosa tra di loro si sia rotto. Non solo, Gabriele Parpiglia rivela cheArmando sia già tornato tra le braccia della sua ex. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raffaella Fico e Armando Izzo: è già finita?

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

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Raffaella Fico e Armando Izzo, tutta la verità sulla rottura: voci di smentita E' stato solo un litigioLa relazione si interrompe all’improvviso dopo mesi difficili, il calciatore guarda al passato e la showgirl resta in silenzio. E' la rottura più chiacchierata del momento, ma voci smentiscono: E' st ... comingsoon.it

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Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua - facebook.com facebook