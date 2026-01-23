Recenti indiscrezioni suggeriscono che Raffaella Fico e Armando Izzo abbiano concluso la loro relazione. Le voci circolano, ma né l’una né l’altro hanno confermato ufficialmente la fine della storia. In un contesto di rumors e mezze smentite, si resta in attesa di chiarimenti per capire l’effettivo stato del loro rapporto.

Voci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola. Un mix di post enigmatici, indiscrezioni e silenzi social ha acceso il gossip, spingendo molti a chiedersi se tra la showgirl e il calciatore fosse davvero calato il sipario. Ma la realtà, come spesso accade, sembra essere più complessa di quanto appaia. Che succede tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Le ultime novità sulla coppia. A far scattare l’allarme sono state alcune storie comparse sul profilo Instagram di Armando Izzo, con frasi shock come « Addio amore, faccio schifo » e « Sono a put**ne, telefono spento ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drastica

“Raffaella Fico e Armando Izzo distanti”, la showgirl interviene e fa chiarezza sul rapporto con il calciatoreRaffaella Fico ha commentato le recenti notizie riguardanti il suo rapporto con Armando Izzo, smentendo voci di crisi o litigi.

Leggi anche: Raffaella Fico incinta di Armando Izzo. “Tensioni con l’ex moglie”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie B, il caso Izzo scoppia per amore: trasferimento per Raffaella Fico; Raffaella Fico in crisi con Armando Izzo? Gli strani post del calciatore e il chiarimento di Raffaella: Consiglio visita oculistica; Gossip Week: De Lellis fa pace con se stessa, Cremonini ufficializza l’amore, Marisol volta pagina e Raffaella Fico spegne i rumor sulla crisi; Raffaella Fico e il dolore per la perdita del figlio.

Raffaella Fico e Armando Izzo si lasciano, il trasferimento inatteso di lui rompe l’equilibrio e sorprende tuttiLe storie apparse su Instagram dal profilo di Armando Izzo, con frasi forti come Addio amore, faccio schifo e Sono a put**ne, telefono spento, hanno ... assodigitale.it

Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita? La decisione di lui di trasferirsi svela la veritàRaffaella Fico e Armando Izzo stanno ancora insieme? La decisione del calciatore e uno scatto della showgirl rivelano come stanno le cose ... gossipetv.com

#Avellino in chiusura per Armando #Izzo dal #Monza. Contratto fino al 2028. Una scelta anche di cuore visto che la nuova compagna del centrale (Raffaella Fico) vive a Napoli. #calciomercato x.com

Raffaella Fico in crisi con Armando Izzo Gli strani post del calciatore e il chiarimento di Raffaella: «Consiglio visita oculistica» - facebook.com facebook