Armando Izzo volta pagina dopo Raffaella Fico avvistato mentre bacia una misteriosa ragazza bionda

Dopo la rottura con Raffaella Fico, Armando Izzo è stato avvistato mentre cenava con una ragazza bionda. L’evento è avvenuto pochi giorni dopo che il calciatore aveva annunciato di aver bisogno di una pausa di riflessione. Durante l’occasione, si sarebbe scambiato un bacio con la donna misteriosa, confermando un nuovo incontro romantico.

Armando Izzo avrebbe voltato pagina dopo la rottura da Raffaella Fico. Il calciatore aveva annunciato il bisogno di una "pausa di riflessione", ma pochi giorni più tardi è stato avvistato a cena con una misteriosa ragazza bionda e si sarebbero baciati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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