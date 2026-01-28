. Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Vittoria, giudicata colpevole della morte del marito Leonardo Moser, trascorre 8 anni in carcere. Scontata la pena, esce e torna a casa, a San Martino di Castrozza come medico. In paese tutti la guardano con sospetto, anche il figlio Matteo che la donna aveva lasciato piccolo e che è cresciuto con la nonna paterna Floriana e gli zii Barbara e Umberto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Approfondimenti su Una nuova vita

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026 va in onda su Rai 1 la prima puntata della miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MAKARI - Stagione 4 | Promo tv

Ultime notizie su Una nuova vita

Argomenti discussi: Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; ‘Una nuova vita’ per Anna Valle e Daniele Pecci. La serie girata nelle Dolomiti; ‘Una nuova vita’, al via su Canale 5 la serie con Anna Valle e Daniele Pecci.

Una nuova vita, cosa sapere sulla serie: spiegazione, trama, cast, location, anticipazioni, numero puntate e curiositàUna nuova vita è la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci, diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da RTI e Banijay Studios Italy. È un ... ilmessaggero.it

Una vita nuova, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntateMercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni ... fanpage.it

Arriva stasera su Canale 5 Una nuova vita, la serie con Anna Valle ambientata nei suggestivi panorami del Trentino e delle Dolomiti, tra scorci naturali e borghi alpini storici. Dove sono state girate le scene più belle. - facebook.com facebook

La nuova vita di Edoardo (18 anni) dopo i coltelli e la droga: «Mi sentivo forte, facevo paura agli altri. In realtà stavo morendo» x.com