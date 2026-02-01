Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Cuori 3, la nuova stagione della fiction con Pilar Fogliati. La serie torna dopo un anno, con sei episodi che promettono di continuare a raccontare le vite dei protagonisti. La protagonista, Pilar Fogliati, riprende il suo ruolo e i fan possono aspettarsi nuove storie e colpi di scena. La prima puntata segna l’inizio di una nuova avventura per i personaggi e per gli spettatori che hanno seguito la serie fin dall’inizio.

, 1 febbraio. Questa sera, 1 febbraio 2026, va in onda la prima puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera. Anticipazioni. Nella prima puntata, Delia dovrà scontrarsi con il nuovo primario che destinerà i fondi del suo progetto a quello del dottor Alberto Ferraris. Nonostante problemi e finalmente Delia e Matteo riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, ma l’imprevisto è sempre in agguato. 🔗 Leggi su Tpi.it

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Approfondimenti su Cuori 3

