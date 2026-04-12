Rabbia e angoscia | Così si rischia la vita Sto ancora aspettando

Una donna ha espresso rabbia e angoscia a causa dei ritardi nella consegna degli esami istologici, affermando di attendere ancora i risultati. La situazione ha portato a una condizione di forte preoccupazione e frustrazione, con la donna che ha dichiarato che così si rischia la vita. La questione sarà discussa martedì prossimo in un’aula di tribunale, dove si esamineranno i ritardi e le procedure legate alle refertazioni mediche.

La questione dei ritardi nella refertazione degli esami istologici approderà martedì prossimo in aula per un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale Fabrizio Cesetti che già nei giorni scorsi ha acceso i riflettori sulla questione assieme ai suoi ‘colleghi’ del Partito democratico. Una mossa politica che arriva dopo una settimana di forti pressioni, durante la quale il gruppo dem ha pungolato l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, arrivando a chiedere persino l’intervento dei Nas per verificare la gravità di una situazione che sembra ormai fuori controllo. Nel frattempo, le segnalazioni dei pazienti aumentano vertiginosamente, alimentate da un mix di rabbia e angoscia profonda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rabbia e angoscia: "Così si rischia la vita. Sto ancora aspettando" “La dirigente andava licenziata, la vita di mio figlio vale così poco?”: la rabbia del papà di Paolo Mendico per i 3 giorni di sospensione alla presideLa contestazione, ha riferito all’agenzia Ansa il sindacato DirigentiScuola, è stata mandata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva,... Leggi anche: A Dazn la telecronaca della rabbia Inter: ancora non si sa se Chivu parlerà SFOGARSI FA MALE: esci dal vicolo cieco del sollievo momentaneo che ti imprigiona