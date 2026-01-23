La dirigente andava licenziata la vita di mio figlio vale così poco? | la rabbia del papà di Paolo Mendico per i 3 giorni di sospensione alla preside

Giuseppe Mendico esprime forte delusione per la sospensione della preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, dopo la tragica morte del suo figlio Paolo. La sua riflessione evidenzia il dolore di una famiglia e il senso di ingiustizia legato alle decisioni disciplinari, sottolineando l’importanza di un’attenzione più profonda verso le responsabilità educative e il benessere degli studenti.

“Per me la dirigente andava licenziata”. Giuseppe Mendico, padre di Paolo, il quattordicenne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano, commenta con amarezza il provvedimento disciplinare a carico di Gina Antonetti, preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi. La sospensione di tre giorni, già eseguita, è stata disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale in seguito all’ ispezione inviata dal ministro Giuseppe Valditara per accertare la gestione delle segnalazioni di bullismo subite dal ragazzo prima del gesto estremo. La sospensione e la reazione della famiglia. Il provvedimento di sospensione per tre giorni è giunto al termine dell’ispezione disposta dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Morte di Paolo Mendico: "Sospensione di tre giorni per la preside"La Flc Cgil ha comunicato che la dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi sarà sospesa per tre giorni, a seguito di un procedimento disciplinare avviato dopo il suicidio di Paolo Mendico, alunno della scuola.

