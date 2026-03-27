Foligno al via il bando del servizio civile | ecco i progetti attivati nella città della Quintana

Il Comune di Foligno ha annunciato l’apertura del bando per il servizio civile, con 65 posti disponibili. I progetti sono rivolti ai giovani residenti nel territorio e coinvolgono diverse iniziative da realizzare nella città e nelle zone limitrofe. La selezione è aperta a chi desidera partecipare e si svolgerà secondo le modalità previste dal bando pubblicato.

Il Servizio civile universale è un’esperienza di volontariato rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, volta a favorire la solidarietà, la cittadinanza attiva e la difesa non armata della patria Il Comune di Foligno ha ricordato ai giovani della città e del territorio che stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero”. Il Servizio civile universale è un’esperienza divolontariato rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, volta a favorire la solidarietà, la cittadinanza attiva e la difesa non armata della patria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Foligno, al via il bando del servizio civile: ecco i progetti attivati nella città della Quintana Articoli correlati Due progetti di Servizio Civile Universali attivati dall'UildmL’Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia) sezione di Caserta-Marcianise è pronta ad accogliere i giovani del Servizio Civile Nazionale. Servizio civile, sette posti con la Caritas di Forlì-Bertinoro: due progetti attivati sul territorioIl servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, per un periodo di 12 mesi, con un assegno mensile di 519,47... Contenuti utili per approfondire Foligno al via il bando del servizio... Temi più discussi: Myself Plus 2026, al via il bando da 1,5 milioni di euro per le nuove imprese e il lavoro autonomo; Giustizia, al via i bandi per stabilizzare 9.368 precari PNRR; Piediluco, via al bando per rilanciare campeggio e piscina; Tentato furto ai danni di una ditta di Foligno: arrestate due persone in flagranza di reato. Foligno, al via il bando del servizio civile: ecco i progetti attivati nella città della QuintanaIl Servizio civile universale è un’esperienza di volontariato rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, volta a favorire la solidarietà, la cittadinanza attiva e la difesa non armata della patria ... perugiatoday.it Al via il 18 novembre la stagione di prosa a FolignoLa stagione teatrale 2025/26 di Foligno, in collaborazione tra Teatro Stabile dell'Umbria e Comune di Foligno, prende il via martedì 18 novembre alle 21.00 al Politeama Clarici con lo spettacolo ... ansa.it Foligno torna al centro della scena culturale italiana Dall’8 al 12 aprile, con anteprima il 25 marzo, le Giornate Dantesche riportano in vita la Divina Commedia in uno dei luoghi più simbolici della sua storia. Non è solo un evento. È un viaggio tra poesia, st - facebook.com facebook