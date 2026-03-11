Un avviso riguardante le concessioni temporanee per la spiaggia di Mondello è prossimo alla pubblicazione. Savarino ha dichiarato che l’annuncio sarà pronto a breve e ha precisato che si applicheranno controlli severi sui requisiti richiesti. La comunicazione mira a regolare le autorizzazioni per la stagione balneare, che si appresta a iniziare.

L'assessore a PalermoToday: "Elementi essenziali saranno la solidità aziendale e l'attenzione all'ambiente". Sul ricorso della Italo Belga la Regione pronta alla battaglia legale Mancano gli ultimi dettagli e l'avviso che dovrà salvare la stagione balneare di Mondello sarà pronto. Gli uffici sono al lavoro, soprattutto per stilare la lista dei requisiti necessari ad ottenere la concessione di una porzione di spiaggia dopo la revoca alla Italo Belga. L'assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino è categorica: "Vogliamo creare un filtro, ovvero fissare dei requisiti specifici per poter assegnare la gestione - dice a PalermoToday -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Affitti brevi, approvato il giro di vite. Standard rigorosi e multe salate

"Gravi violazioni e inadempienze". Revocata la concessione della spiaggia di MondelloAGI - È stata revocata la concessione demaniale marittima alla società Italo Belga per la gestione della spiaggia di Mondello, una delle più belle e...

Altri aggiornamenti su Concessioni brevi

Temi più discussi: Concessioni brevi per la spiaggia di Mondello, Savarino: Avviso quasi pronto, saremo rigorosi sui requisiti; Spiaggia di Mondello, revocata la concessione alla società Italo Belga; Un affare milionario: Mondello appetibile per i grandi gruppi; Stabilimenti balneari, Loano sceglie le gare brevi. Cerchiamo la qualità.

Carta: La legge consente brevi concessioni per la spiaggia MondelloPALERMO – Gli uffici hanno istruito tutte le istanze e nei prossimi giorni saranno esitati i pareri su ogni singolo contributo che, insieme allo schema di Pudm, saranno inviati al consiglio comunale ... livesicilia.it

Mondello, dopo 117 anni finisce l'era della Italo Belga. Ora concessioni brevi fino all'approvazione del nuovo piano delle spiaggeRevoca della Regione allo stabilimento. L’inchiesta sui legami della società con il boss Genova. Dalla denuncia di La Vardera (che esulta) al dossier dell’Antimafia ... lasicilia.it

Concessioni brevi per la spiaggia di Mondello, Savarino: "Avviso quasi pronto, saremo rigorosi sui requisiti" ift.tt/NbfkEhv x.com

Buongiorno, colleghi, c'è qualcuno che si è occupato per il rilascio delle concessioni brevi sulle aree del demanio marittimo, ed eventualmente come ha trattato la problematica del mod. D1 sul portale SID , grazie a chi risponde - facebook.com facebook