Crans-Montana gli audio dell?orrore | Aiuto i miei amici bruciano La Svizzera | sì alla rogatoria ma non ci serve il vostro aiuto

La vicenda di Crans-Montana si fa sempre più inquietante. Sono state diffuse alcune chiamate di emergenza, in cui le persone gridano aiuto mentre i loro amici bruciano. La polizia svizzera ha deciso di inviare una rogatoria, ma ha chiarito che non ha bisogno dell’aiuto dall’Italia. La notte del primo gennaio si rivela sempre più tragica e difficile da ricostruire.

Nel giorno in cui sono state rese note alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza di chi, disperato, si trovava al Constellation nella notte del primo gennaio, è arrivata, come promesso dalla procuratrice generale del Cantone Vallese Beatrice Pilloud, una risposta ai pm romani. Da una parte le centinaia di audio dell'orrore arrivate ai numeri di soccorso, dall'altra l'apertura dei magistrati, ma con delle riserve. Ieri i pm elvetici hanno ammesso la rogatoria presentata dalla procura di Roma, concedendo assistenza giudiziaria all'Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana, nella quale 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite.

