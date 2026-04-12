Oggi nel Principato si svolge un match tra due tra i più noti giocatori di tennis, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Se uno dei due vincerà, riceverà un premio in denaro che si aggira intorno a cifre molto elevate, destinate a fare notizia. La partita rappresenta un momento di grande rilievo nel circuito internazionale, con un interesse che supera i confini dello sport.

Il Principato si prepara a vivere un pomeriggio che resterà scolpito negli annali del tennis mondiale. La terra rossa del Country Club non è mai stata così incandescente: alle ore 15, la finale di Monte Carlo metterà di fronte per la prima volta i due giganti che stanno riscrivendo la storia contemporanea di questo sport. Da una parte Jannik Sinner, che su questi campi “gioca letteralmente in casa”, e dall’altra Carlos Alcaraz. In palio non c’è solo un trofeo prestigioso, ma il trono assoluto del tennis mondiale: il numero 1 della classifica ATP. Una sfida che evoca fantasmi illustri; esattamente vent’anni fa, il pubblico monegasco assisteva alla prima finale tra Federer e Nadal, con lo spagnolo che allora, da numero 2, si impose in quattro set dando inizio a un’era.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quanto guadagna Sinner se oggi batte Alcaraz: ecco la cifra stellare!

Quanto guadagna Sinner se batte Alcaraz e vince l’ATP Monte Carlo 2026: montepremi e prize moneyJannik Sinner e Carlos Alcaraz a Monte Carlo si giocano il numero 1 della classifica ATP, ma la finale del torneo 1000 ha in palio anche un milione...

“Cifra super”. Sinner d’oro, quanto guadagna se vince il torneo di MiamiDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner si è preso anche la finale del Miami Open 2026, confermando un momento semplicemente travolgente.