Cifra super Sinner d’oro quanto guadagna se vince il torneo di Miami

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami dopo aver trionfato a Indian Wells, confermando un momento molto positivo nella sua carriera. La vittoria nel torneo gli garantisce un premio in denaro di circa 2,9 milioni di dollari e punti validi per la classifica mondiale. La finale si è svolta su campi in cemento e ha visto il giocatore italiano battere il suo avversario in due set.

Dopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner si è preso anche la finale del Miami Open 2026, confermando un momento semplicemente travolgente. Il campione azzurro andrà a caccia del prestigioso Sunshine Double e del secondo titolo stagionale in un Masters 1000, con la possibilità di aggiungere un altro trofeo pesantissimo alla sua bacheca. Dall’altra parte della rete non ci sarà Arthur Fils, ma Jiri Lehecka, che ha conquistato la finale battendo proprio il francese. La sfida conclusiva di Miami mette dunque di fronte Sinner e Lehecka, con l’italiano avanti 3-0 nei precedenti diretti secondo i dati ATP. Per il tennista ceco sarà la prima finale in carriera in un torneo Masters 1000, mentre Sinner arriva all’appuntamento forte di una condizione scintillante e di una striscia impressionante in questi eventi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Quanto guadagna se Sinner se vince il Miami Open 2026: montepremi e prize money Il montepremi di Indian Wells 2026: quanto guadagna Sinner se vince contro MedvedevIndian Wells, 15 marzo 2026 - Jannik Sinner è in finale a Indian Wells per la prima volta in carriera.