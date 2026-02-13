Trentino Alto Adige al secondo posto della classifica della reputazione turistica Al primo la Tosca

Il Trentino Alto Adige raggiunge il secondo posto nella classifica della reputazione turistica grazie alla crescita del numero di visitatori invernali, che apprezzano le sue montagne e i paesaggi naturali. La regione ha visto un aumento del 15% delle presenze rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie alle vacanze di Natale e alle settimane bianche. La Toscana, invece, mantiene la prima posizione, anche se ha registrato una leggera flessione nei flussi turistici. La Sicilia, invece, si conferma stabile tra le prime tre destinazioni preferite dagli italiani.

Trentino Alto Adige sul Podio del Turismo: La Toscana Conferma la Leadership, la Sicilia Resiste. Il Trentino-Alto Adige si consolida come una delle destinazioni turistiche più apprezzate d'Italia, conquistando il secondo posto nel Regional Tourism Reputation Index 2026. La Toscana mantiene la sua posizione di leadership, mentre la Sicilia si conferma al terzo posto, dimostrando una notevole resilienza e capacità di attrarre visitatori. L'indagine, condotta da Demoskopika, valuta la reputazione delle regioni italiane attraverso un'analisi approfondita di diversi fattori chiave, dalla presenza online alla qualità dell'offerta turistica.