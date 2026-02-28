La NASA rimanda il ritorno sulla Luna | Artemis III sarà un test sbarco con Artemis IV nel 2028

La NASA ha annunciato che il ritorno sulla Luna sarà rimandato e che la missione Artemis III, prevista come primo passo, sarà soltanto un test in orbita terrestre bassa. La vera sbarco sulla superficie lunare avverrà con Artemis IV, programmato per il 2028. La decisione riguarda specificamente il tipo di missione e i tempi di esecuzione.

