Quando metteremo di nuovo piede sulla Luna | la missione di Artemis 4 nel 2028 sarà il nuovo grande passo per l’umanità

La Nasa ha annunciato che la prossione missione sulla Luna, denominata Artemis 4, è prevista per il 2028. L’obiettivo principale è perfezionare i test tecnologici necessari per future esplorazioni spaziali. Nel frattempo, mentre alcune figure politiche puntano già verso Marte, l’ente spaziale si concentra sullo sviluppo e sulla pianificazione delle prossime tappe per il ritorno sulla superficie lunare.

Roma – Mentre Donald Trump è già avanti e sogna Marte, l a Nasa aggiorna il programma dei prossimi viaggi sulla Luna per ottimizzare i test tecnologici. L’allunaggio resta fissato al 2028 ma sarà con Artemis 4 perché il calendario si arricchisce n el 2027 di una missione dimostrativa intermedia, Artemis 3, con equipaggio di quattro persone in orbita terrestre bassa. https:www.quotidiano.netesteridalla-luna-nella-storia-a856bc38 Quindi l’anno prossimo si torna al cospetto della Luna per testare le manovre di prossimità e l’attracco tra Orion e uno o entrambi i lander privati di SpaceX (Elon Musk) e Blue Origin (Jeff Bezos) destinati a portare gli astronauti sulla Luna.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando metteremo di nuovo piede sulla Luna: la missione di Artemis 4 nel 2028 sarà il nuovo grande passo per l’umanità La NASA rimanda il ritorno sulla Luna: Artemis III sarà un test, sbarco con Artemis IV nel 2028Artemis III non porterà gli astronauti sulla Luna ma sarà una missione di test in orbita terrestre bassa. NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è...