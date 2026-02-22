NASA Artemis II nuovo rinvio del lancio verso la Luna | le cause e l’impatto sulla data della missione
Un problema nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS ha costretto a riportare il razzo al VAB. Questo guasto blocca il tentativo di lancio previsto a marzo per la missione Artemis II verso la Luna. La riparazione richiede tempo e potrebbe spostare ulteriormente la data di partenza. La NASA sta valutando le prossime mosse per rispettare il nuovo programma di volo. La situazione resta in evoluzione e si attende un aggiornamento ufficiale.
Un’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è fuori dal calendario operativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna: problemi nel test, prima data utile a marzoLa NASA ha deciso di rinviare il lancio di Artemis II, previsto inizialmente per i prossimi mesi.
La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna per il maltempo: quando potrebbe partire la missioneLa NASA ha deciso di posticipare il lancio di Artemis II, la missione verso la Luna, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Florida.
Argomenti discussi: Artemis 2, nuovo test di rifornimento per il razzo SLS: la NASA ci riprova; Artemis II, il ritorno nello spazio profondo 54 anni dopo Apollo; Luna, bene il nuovo test per il lancio di Artemis II; Artemis 2, pronti per un nuovo test pre-lancio.
Ripartono i test su Artemis II in vista di un possibile lancio a partire dal 6 marzoLa NASA ha dato il via ad un nuovo test di lancio per verificare se il problema delle perdite di idrogeno liquido sia stato risolto. In caso di successo del conto alla rovescia, la missione potrebbe p ... dday.it
Missione Artemis II diretta verso la Luna: a causa di un problema potrebbe essere posticipata ad aprileNelle scorse ore Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha dichiarato che la missione Artemis II diretta verso la Luna potrebbe essere posticipata fino ad aprile a causa di un problema rilevato do ... hwupgrade.it
Stop ad Artemis II, NASA costretta al rollback nel VAB x.com
Artemis II verso la Luna, la Nasa annuncia: la missione non si potrà svolgere a marzo - facebook.com facebook