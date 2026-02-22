NASA Artemis II nuovo rinvio del lancio verso la Luna | le cause e l’impatto sulla data della missione

Un problema nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS ha costretto a riportare il razzo al VAB. Questo guasto blocca il tentativo di lancio previsto a marzo per la missione Artemis II verso la Luna. La riparazione richiede tempo e potrebbe spostare ulteriormente la data di partenza. La NASA sta valutando le prossime mosse per rispettare il nuovo programma di volo. La situazione resta in evoluzione e si attende un aggiornamento ufficiale.