Una mostra al Museo storico dei motori e dei meccanismi dell’Università di Palermo ripercorre la storia dell’Alfa Romeo nel settore aeronautico. Viene presentata una selezione di motori che vanno dal modello a stella Alfa Romeo 126 del 1934 fino al turbomotore T58. L’esposizione illustra il coinvolgimento della casa automobilistica nel campo dell’aviazione, evidenziando i motori sviluppati nel corso degli anni.

È stata inaugurata al Museo storico dei motori e dei meccanismi del Sistema museale dell’Università degli studi di Palermo la mostra tematica “Alfa Romeo Avio. Motori per l’aeronautica”, dedicata a una pagina importante della storia industriale italiana. L’esposizione, realizzata in stretta collaborazione con il Museo storico Alfa Romeo e il Museo storico dell’Aeronautica Militare, racconta il contributo della Casa del Biscione nel settore motoristico aeronautico con fotografie e disegni provenienti dall’Archivio storico Alfa Romeo, oltre a sezioni di propulsori come il motore aeronautico a stella Alfa Romeo 126 del 1934, proveniente dal Museo storico dell’Aeronautica Militare, e il turbomotore T58, costruito su licenza Alfa Romeo per il celebre elicottero HH-3F.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando l'Alfa Romeo faceva volare gli aerei

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