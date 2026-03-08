Parco ripulito dai volontari | raccolti 25 chili di rifiuti e centinaia di mozziconi

Domenica mattina, al parco Giovanni Paolo II di Bellaria, un gruppo di volontari ha organizzato l'iniziativa

Venticinque chili di rifiuti raccolti e centinaia di mozziconi di sigaretta recuperati dal suolo. È il bilancio della mattinata di volontariato ambientale "Park Clean-Up" che si è svolta domenica (8 marzo) al parco Giovanni Paolo II di Bellaria, promossa dal gruppo Futuro Verde assieme a Terzo Spazio Aps con la partecipazione di cittadini e volontari. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno ripulito diverse aree del parco raccogliendo plastica, carta, lattine e altri rifiuti abbandonati. Il dato che ha colpito maggiormente riguarda però i mozziconi di sigaretta: in poche ore ne sono stati recuperati centinaia, confermando come i filtri rappresentino uno dei rifiuti più diffusi negli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Centinaia di cover ancora imbustate, fuochi pirotecnici, ruote: chili di rifiuti raccolti dai volontari nelle dune della spiaggia di Vasto [FOTO]C'erano rifiuti di ogni genere fra le dune della riserva marina di Vasto che nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio i volontari hanno...

Plastic Free, raccolti in centro storico 20 chili di rifiuti: "Trovati 6mila mozziconi a terra"Si è concluso con un importante segnale civico l’evento ‘Dal Mozzicone al Dono’, l’evento - promosso da Plastic Free in collaborazione con Avis...

Parco dell’Umanità ripulito dai rifiuti e curati gli uliviSono tornati all’opera i volontari de La Via della Felicità di Barletta che questa domenica si sono incontrati al Parco dell’Umanità di Barletta: area verde della città frequentata da molte famiglie e ... giornaledipuglia.com

Domenica 8 Marzo alle 10,30 apertura del parco di Villa Rodocanacchi in Via di Monterotondo 59 a Livorno. Lo sapevate che i laghi all’interno del parco sono due Per la prima volta saranno visibili entrambi. In questi mesi abbiamo ripulito tutto il sistema idra - facebook.com facebook

