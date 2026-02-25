Maxi pulizia a Ostia | 350 kg di rifiuti raccolti dagli scout di Fiumicino

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – Domenica 22 febbraio 2026, in occasione del World Thinking Day — la Giornata Mondiale del Pensiero scout — il CNGEI Fiumicino, gruppo scout laico attivo sul litorale romano da oltre trent’anni, ha organizzato un grande evento di servizio ambientale in collaborazione con Plastic Free Onlus. Una prima assoluta: la collaborazione tra le due realtà ha dato vita a un’azione corale che ha coinvolto ragazze, ragazzi e adulti in un gesto concreto di cura del territorio. Due squadre sul territorio, un unico obiettivo. Più di 140 persone, tra ragazzi, genitori, membri dell’associazione e altri volontari si sono mobilitate in due squadre: una al Pontile di Ostia, dove sono stati raccolti bottiglie, microplastiche, vetro e rifiuti abbandonati sulle spiagge ai lati del molo; l’altra presso il Parco XXV Novembre 1884 di via Pietro Rosa a Ostia. Il bilancio finale: 350 chilogrammi di rifiuti recuperati e differenziati, grazie all’attrezzatura messa a disposizione da AMA — Azienda Municipalizzata dell’Ambiente di Roma Capitale nell’ambito della collaborazione con Plastic Free. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Torri Aragonesi, maxi intervento di pulizia: raccolti 10 quintali di rifiutiGli agenti della Polizia Locale dell’Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, insieme al personale dei servizi sociali comunali e di Asia, hanno recentemente condotto un intervento di bonifica nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina.

Da Fiumicino e Ostia a Roma, quasi 860 kg di droga sequestrati in 3 mesiDa Fiumicino e Ostia a Roma, quasi 860 kg di droga sequestrati in 3 mesi Roma, 13 febbraio 2026 – Negli ultimi tre mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato complessivamente 854 chilogrammi di sostanze stupefacenti, impedendone la distribuzione nelle principali piazze di spaccio della Capitale.