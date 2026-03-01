Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver condotto attacchi missilistici e con droni su larga scala contro basi americane e obiettivi israeliani in diverse aree della regione. Secondo quanto comunicato, gli attacchi sono stati eseguiti contemporaneamente su più fronti, coinvolgendo sia obiettivi statunitensi che israeliani. La notizia è stata riportata direttamente dalle fonti militari iraniane.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver lanciato “attacchi missilistici e con droni su vasta scala” contro basi militari statunitensi e siti israeliani in tutta la regione. In una dichiarazione rilasciata questa mattina, i Pasdaran hanno affermato che gli attacchi hanno preso di mira 27 basi statunitensi e strutture israeliane, tra cui la base aerea di Tel Nof, il quartier generale dell’esercito israeliano a HaKirya, Tel Aviv, e un importante complesso industriale della difesa nella città. Teheran intraprenderà “una vendetta diversa e dura con una serie di colpi successivi e deplorevoli”, ha sottolineato la dichiarazione. Lo riporta Iran International. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Pasdaran: “Lanciati attacchi su vasta scala contro basi Usa e Israele” – La diretta

