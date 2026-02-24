Boschi presi di mira dagli incivili Volontari all’opera per la pulizia Tolti pneumatici batterie e mobili

I boschi di Prata sono stati danneggiati dall’abbandono di rifiuti da parte di incivili. Migliaia di plastica, pneumatici e mobili sono stati lasciati tra gli alberi e lungo le strade. Volontari locali si impegnano ogni giorno per rimuovere questa sporcizia, lavorando con strumenti e sacchi per ripristinare la pulizia dell’area. La presenza di questi rifiuti compromette l’ambiente e la sicurezza della zona. La lotta contro l’inciviltà continua senza sosta.

Massa Marittima, 24 febbraio 2026 – Boschi che circondano la frazione di Prata e macchie lungo le strade provinciali della zona prese d'assalto dagli incivili, ma per fortuna ci sono volontari che dedicano parte del loro tempo libero a ripulire ai rifiuti. Lo scorso fine settimana, come aveva preannunciato Ivan Terrosi, uno dei volontari, la pulizia ha interessato un tratto della Strada provinciale 88 (da Niccioleta a Prata), il tratto che unisce Prata a Niccioleta. «La fatica non è stata poca – dice Terrosi –, ma alla fine siamo riusciti a togliere dal bosco diverse decine di chili di rifiuti, fra i quali pneumatici di ogni dimensione e anche vecchi televisori.

"Aggrediti con spinte e schiaffi". Gli inviati di FarWest presi di mira dagli antagonistiDurante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, Bianca Leonardi e il suo filmmaker sono stati aggrediti con spinte e schiaffi.

Via Podesti, via vandali e incivili. Tolti anche i cumuli di spazzaturaDopo interventi di pulizia e riparazione, via Podesti è stata riaperta al traffico, ripristinando la normale viabilità tra corso Stamira e Capodimonte.

Montecastrilli, cuore d’Umbria alla MI-TA Boschi, colline e strade tutte da guidare ci hanno accompagnato fino al controllo orario di Montecastrilli (TR), in uno dei tratti umbri più affascinanti del percorso. Ad accoglierci @umbropassone , presidente del Clu - facebook.com facebook