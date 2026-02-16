Puglia maltempo | allerta arancione per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Il maltempo colpisce la Puglia, dove la protezione civile ha emesso un’allerta arancione a causa di venti forti e mareggiate in arrivo. La causa principale sono le intense perturbazioni che si stanno avvicinando, portando raffiche di vento fino alla burrasca e onde alte che potrebbero provocare disagi sulle coste. La situazione si mantiene critica per le prossime venti ore, a partire dalla mezzanotte.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.         L'articolo Puglia, maltempo: allerta arancione per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

