Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta arancione per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

La Protezione civile ha emesso un’allerta per maltempo sulla Puglia, valida dalle 20 per le successive 24 ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Maltempo, in arrivo temporali: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e il Salento; Maltempo in Puglia: l’allerta diventa arancione per i violenti temporali. E da lunedì vento e freddo; Temporali in arrivo su Bari e provincia: livello di allerta alzato ad 'arancione'.

Maltempo in Puglia: l’allerta diventa arancione per i violenti temporali. E da lunedì vento e freddoDalle 14 emanato messaggio di allerta valido per dodici ore, evidenziando una situazione critica per la Puglia centrale Adriatica (la parte costiera delle province Bari e Bat), il Salento, provincia T ... msn.com

Maltempo: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e nel SalentoMaltempo: allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e nel Salento Avviso della Protezione civile dalle 14 di oggi e per le successive 12 ore. Gialla su Puglia centrale Bradanica e basso Ofanto ... statoquotidiano.it

L’ondata di maltempo che ha colpito il sud della Puglia ha provocato il crollo dell’arco naturale dei faraglioni di Torre Sant’Andrea a Melendugno, in provincia di Lecce. La struttura rocciosa, nota come Arco dell’Amore o Arco degli Innamorati, si è sgretolata ne - facebook.com facebook

Uno dei simboli del Salento non c'è più. L'arco dei faraglioni di Sant'Andrea è crollato in mare domenica mattina dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Puglia. Anche detto "l'arco dell'amore", la conformazione rocciosa era uno dei luoghi più fotografati de x.com