Provenzano replica a Bruno Vespa dopo lo scontro a Porta a Porta è sparito dopo la trasmissione

Il deputato del Partito Democratico ha risposto a Bruno Vespa dopo il confronto televisivo a Porta a Porta, commentando che l’interlocutore è scomparso dalla scena subito dopo la trasmissione. Provenzano ha aggiunto che, anche di fronte a richiami a tacere, continuerà a parlare con serenità. La discussione si è svolta in diretta, lasciando spazio alle dichiarazioni del politico che ha deciso di commentare pubblicamente quanto avvenuto.

Dopo lo scontro a Porta a Porta con il conduttore Bruno Vespa, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano ha replicato che “d’ora in poi quando qualcuno mi intimerà urlando di stare zitto, io sorriderò e continuerò a parlare”. Ai compagni di partito avrebbe detto di aver tentato di parlare dell’accaduto col giornalista, ma di non averlo trovato da nessuna parte al termine della trasmissione. La replica di Provenzano sullo scontro con Bruno Vespa L'indiscrezione sul dietro le quinte di Porta a Porta Cosa è successo a Porta a Porta La replica di Provenzano sullo scontro con Bruno Vespa Giuseppe Provenzano è stato invitato a parlare alla convention “La nuova questione meridionale” a Napoli.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Provenzano replica a Bruno Vespa dopo lo scontro a Porta a Porta, "è sparito dopo la trasmissione" Bruno Vespa attacca Provenzano sullo scontro Porta a Porta, "correttezza professionale da prima che nascesse"Dopo lo scontro tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, avvenuto nella puntata del 9 aprile di Porta a Porta, il... Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.