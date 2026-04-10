Bruno Vespa sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta | Stia zitto non glielo consento

Durante una puntata del programma televisivo, si è verificato un acceso scontro tra il conduttore e un rappresentante di un partito politico. Il conduttore ha interrotto bruscamente l'intervento, chiedendo all'ospite di rimanere in silenzio e di permettere agli altri di parlare. L'episodio ha attirato l'attenzione per la durezza delle parole proferite in diretta.

Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Cosa è successo. Momenti di forte tensione nello studio di Porta a Porta durante la puntata andata in onda giovedì 9 aprile 2026 su Rai 1. Il conduttore Bruno Vespa è stato protagonista di un duro confronto con Giuseppe Provenzano, culminato in un acceso richiamo in diretta. A Porta a Porta nel corso di un dibattito particolarmente acceso su temi politici di stretta attualità, tra Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democrati, i toni si sono progressivamente alzati, con frequenti sovrapposizioni di voce e interruzioni reciproche. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento” Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Scontro a Porta a Porta, Vespa perde la pazienza: “Stia zitto, non glielo consento” – VIDEOMomenti di forte tensione in studio durante la puntata del 9 aprile di Porta a Porta. Temi più discussi: Striscia la notizia: Milo Infante lancia un guanto di sfida a Bruno Vespa: Restate su Rai 2 Video; Milo Infante e Bruno Vespa, la polemica continua con l'invito ai telespettatori di Rai 2 a restare su Rai 2; Striscia la notizia: Antonio Zequila, aka Er Mutanda Video; Striscia la notizia: Lezione di Vittoria Ricci al Master di Giornalismo Iulm Video. Bruno Vespa su tutte le furie: l’ultimatum durissimo alla Rai, nel mirino il collega maleducato, il videoBruno Vespa sbotta in diretta a Porta a Porta contro la Rai: sfuriata sugli orari e mistero sul collega maleducato. Ecco chi è. donnaglamour.it Bruno Vespa, sfuriata in diretta tv contro la Rai: il videoSfogo in diretta tv per Bruno Vespa che ha perso la pazienza rivolgendosi direttamente alla Rai. Ecco con chi se l'è presa pubblicamente. newsmondo.it RTL 102.5. . Acceso scontro ieri sera a Porta a Porta su Rai1 tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. La battuta pronunciata dal politico rivolta al conduttore ("Forse dovrebbe sedersi da quella parte") ha fatto infuriare il giornalista: "Questo non gliel - facebook.com facebook QUESTO NON GLIELO CONSENTO’-A 81ANNI BRUNO VESPA PERDE IL SUO APLOMB E SCAPOCCIA VS PROVENZANO:VIDEO x.com