Bruno Vespa sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta | Stia zitto non glielo consento

Da novella2000.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del programma televisivo, si è verificato un acceso scontro tra il conduttore e un rappresentante di un partito politico. Il conduttore ha interrotto bruscamente l'intervento, chiedendo all'ospite di rimanere in silenzio e di permettere agli altri di parlare. L'episodio ha attirato l'attenzione per la durezza delle parole proferite in diretta.

Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Cosa è successo. Momenti di forte tensione nello studio di Porta a Porta durante la puntata andata in onda giovedì 9 aprile 2026 su Rai 1. Il conduttore Bruno Vespa è stato protagonista di un duro confronto con Giuseppe Provenzano, culminato in un acceso richiamo in diretta. A Porta a Porta nel corso di un dibattito particolarmente acceso su temi politici di stretta attualità, tra Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democrati, i toni si sono progressivamente alzati, con frequenti sovrapposizioni di voce e interruzioni reciproche. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

Scontro a Porta a Porta, Vespa perde la pazienza: “Stia zitto, non glielo consento” – VIDEOMomenti di forte tensione in studio durante la puntata del 9 aprile di Porta a Porta.

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