Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano il conduttore urla | Stia zitto non glielo consento

Durante la puntata di Porta a Porta del 9 aprile, si è verificato uno scontro tra il conduttore Bruno Vespa e il rappresentante del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano. Vespa ha interrotto più volte Provenzano, arrivando a gridare:

Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Il conduttore ha perso la pazienza e ha urlato contro il suo ospite, dopo una battuta: "Adesso stia zitto, questo non glielo consento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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