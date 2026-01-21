Davos Trump sulla Groenlandia |  Solo noi possiamo garantire la sua sicurezza L' Europa? Non va nella direzione giusta

Durante il meeting di Davos, Donald Trump ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza della Groenlandia, criticando l’Europa per la sua direzione. Il discorso si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche globali, con Zelensky che ha confermato la sua partecipazione. Questi temi riflettono le sfide attuali nella strategia internazionale, evidenziando differenze di visione tra le principali potenze mondiali.

(Giuliana Ferraino e Federico Fubini) Ancora Trump: «Non abbiamo bisogno della Groenlandia per le terre rare, ne abbiamo bisogno per sicurezza strategica nazionale. Avremmo dovuto tenerla dopo la Seconda guerra mondiale, ma avevamo un altro presidente. La Danimarca ha speso solo 1% del denaro che aveva detto avrebbe speso per la Groenlandia ma non l’ha fatto. Per questo stiamo cercando un’acquisizione di quel grande pezzo di ghiaccio. Ma questa non sarebbe una minaccia alla Nato, che anzi aumenterebbe molto la sua sicurezza. Noi abbiamo dato tanto alla Nato e abbiamo avuto così poco credito in ricompensa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

Trump choc: "Ora abbasso i dazi ma l'Europa non va nella direzione giusta"Donald Trump ha annunciato un abbassamento delle tasse, ma allo stesso tempo prevede un aumento dei dazi sulle nazioni estere, ritenendo che l'Europa non stia seguendo la direzione corretta.

Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena

Davos, Trump atterrato a Zurigo dopo il guasto all'Air Force One: due ore di ritardo, salta il vertice con MerzLa presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ... ilmattino.it

L’Air Force One diretto a Davos torna indietro per un guasto elettrico. Trump: «Probabile soluzione con Ue sulla Groenlandia»Il presidente Usa si è già imbarcato su un altro volo per raggiungere la Svizzera, dove non ha «idea di cosa succederà». Al Forum economico mondiale prevede che «probabilmente riusciremo a trovare una ... editorialedomani.it

