Protezione Civile Fedriga e Riccardi | Dal governo uno scudo per sindaci e volontari

Un'alleanza tra Regione, governo e parlamentari si è formata per rafforzare il sistema di protezione civile, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele a sindaci e volontari. Le parti hanno annunciato l’intenzione di creare uno scudo legale e operativo, puntando a migliorare la gestione delle emergenze e la sicurezza di chi opera sul territorio. Questa collaborazione mira a rafforzare le capacità di risposta in situazioni di criticità.

Un fronte comune tra Regione, governo e parlamentari per mettere in sicurezza il sistema della Protezione civile. È questo l'esito del vertice tenutosi a Trieste, dove il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore Riccardo Riccardi hanno incontrato i rappresentanti dell’esecutivo e la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Prima unione civile tra due sindaci: uno di FdI e uno della Lega. Pd: “Possibile grazie a una legge approvata dal centrosinistra”La prima unione civile tra due sindaci omosessuali si terrà il 27 giugno, in quella che potrebbe diventare una data storica.

Mille volontari della protezione civile in campo per le OlimpiadiMille tra volontari e volontarie della protezione civile hanno risposto all'appello di Città metropolitana di Milano per rendersi disponibili durante...

Temi più discussi: Governo e Regione blindano la Protezione Civile: come funziona e quali sono le tappe per il ddl Salva-Sindaci; Preone, Fedriga: Protezione Civile ricchezza da non disperdere; Tutela della Protezione civile: Fedriga chiama a raccolta i parlamentari eletti in regione; Protezione civile. Dopo 50 anni non può finire tutto così.

Protezione Civile: Pd, iter norma salva-sindaci sia puntuale e rapidoDaremo il nostro contributo per rendere più puntuale e rapido possibile l'iter delle norme necessarie a tutelare i sindaci e i volontari di protezione civile nella loro fondamentale opera a servizio ... ansa.it

Prot. civile: Fedriga-Riccardi, ddl Governo strumento a tutela sistemaIl governatore e l'assessore hanno incontrato questo pomeriggio i rappresentanti del Governo e i parlamentari del Friuli Venezia Giulia Trieste, 10 apr - I tragici fatti di Preone ... ilgazzettino.it

La Protezione Civile ha valutato per domani 11 aprile una nuova allerta meteo - facebook.com facebook

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, x.com