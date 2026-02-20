È un discorso tra Aurora e Azzurra Colli

"Oramai è una lotta tra noi e l’Azzurra Colli, l’Azzurra Mariner è forte ma è staccata". Simone Ricci, allenatore dell’ Aurora Treia, fa il punto della situazione quando mancano ancora otto tappe alla fine del campionato di Promozione. L’Aurora ha 52 punti e l’Azzurra 49, mentre l’Azzurra Mariner è a quota 41: guai commettere errori nelle prossime partite. Ricci, la pressione è più su chi è in testa o su chi insegue perché non può commettere errori? "Noi pensiamo a noi, a lavorare gara per gara, ad allenarci bene in settimana come abbiamo fatto finora. Non abbiamo mai guardato o pensato agli avversari". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Promozione. "Duello a distanza tra le leader. Azzurra Colli e Aurora Treia»

Leggi anche: Promozione. Martinelli: "Aurora Treia e Azzurra Colli sono pari. Attenzione al Mariner, può tornare in corsa»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Recitare in un BL è una molestia? Il tweet virale che riaccende un pregiudizio; Marco Rubio e il dialogo tra Usa e Ue: Vogliamo un’Europa forte; Kosovo 18 anni dopo, tra il sogno della Ue e le tensioni con Belgrado; La scossa di Merz alla Conferenza di Monaco: Tra Europa e Usa si è aperta una frattura.

La scossa di Merz alla Conferenza di Monaco: «Tra Europa e Usa si è aperta una frattura»I Grandi riuniti per il vertice sulla sicurezza. Il cancelliere tedesco replica all’affondo di un anno fa del vicepresidente Vance: «Il vecchio ordine ... avvenire.it

Rubio prova a blandire l’Europa: Tra Usa e Ue c’è un legame indistruttibileIl ministro degli esteri polacco Sikorsky: se la Russia attacca, Articolo 5 della Nato e vinciamo noi. Zelensky: «Ue sia parte della trattativa» ... lastampa.it

Il Settempedano. . Ecco le parole di mister Pierantoni dopo il ko in casa dell'Azzurra Colli... - facebook.com facebook