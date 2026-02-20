È un discorso tra Aurora e Azzurra Colli
Simone Ricci, allenatore dell’Aurora Treia, spiega che la squadra si trova in una vera battaglia contro Azzurra Colli, che mantiene un vantaggio ma è lontana. La causa di questa lotta è la distanza in classifica tra le due squadre, con l’Azzurra Mariner molto forte ma ancora staccata di punti. Ricci sottolinea che l’Aurora sta spingendo al massimo per recuperare terreno, mentre il campionato si avvicina alle ultime otto tappe. La sfida tra le due formazioni resta aperta e tutta da seguire.
"Oramai è una lotta tra noi e l’Azzurra Colli, l’Azzurra Mariner è forte ma è staccata". Simone Ricci, allenatore dell’ Aurora Treia, fa il punto della situazione quando mancano ancora otto tappe alla fine del campionato di Promozione. L’Aurora ha 52 punti e l’Azzurra 49, mentre l’Azzurra Mariner è a quota 41: guai commettere errori nelle prossime partite. Ricci, la pressione è più su chi è in testa o su chi insegue perché non può commettere errori? "Noi pensiamo a noi, a lavorare gara per gara, ad allenarci bene in settimana come abbiamo fatto finora. Non abbiamo mai guardato o pensato agli avversari". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
