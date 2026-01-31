promozione duello a distanza tra le leader azzurra colli e aurora treia

La partita di Promozione tra Azzurra Colli e Aurora Treia si avvicina. Le due leader si sfidano a distanza, mentre il coach Claudio Eleuteri si dice soddisfatto della preparazione del suo Borgo Mogliano. La sfida promette battaglia, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Claudio Eleuteri, allenatore della matricola Borgo Mogliano, presenta questo turno del campionato di Promozione. Azzurra Colli-Grottammare: "In vetta è una lotta tra Azzurra Colli e Aurora Treia, alla fine festeggerà chi perderà meno punti per cui oggi i locali devono conquistare l’intera posta in palio". Azzurra Mariner-Casette Verdini: "I locali sono leggermente distaccati dalle prime due posizioni, devono quindi stare attenti per non farsi staccare troppo e giocare poi i playoff. In casa deve l’Azzurra deve conquistare 3 punti". Camerino-Settempeda: "Ecco una gara equilibrata tra squadre con vista playoff che si equivalgono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Martino Martinelli, allenatore del Corridonia, osserva che le squadre di Promozione stanno mantenendo le aspettative estive, con Aurora Treia e Azzurra Colli al pari.

