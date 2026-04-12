La partita tra Fiorentina e Lazio si disputerà lunedì alle 20:45, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Si tratta di un incontro che coinvolge due squadre impegnate nella stagione di campionato, con analisi che includono statistiche, formazioni probabili e dettagli sulla trasmissione in diretta tv e streaming. I tifosi e gli appassionati potranno seguire l’evento in un orario serale, con tutte le informazioni utili per seguire la sfida.

Fiorentina-Lazio è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Fiorentina in settimana si è recata a Londra per affrontare il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League e l’ha fatto senza gran parte dei titolari (Kean, Parisi, Solomon non convocati) e con alcuni giocatori a mezzo servizio essendo appena rientrati da un infortunio, tra cui Dodò e Mandragora (quest’ultimo è entrato solo al 90?). Una “spedizione” nata male e finita peggio. I viola, mai capaci di sostenere i ritmi e l’intensità da Premier League, sono stati asfaltati dalla squadra di Oliver Glasner (3-0), che di fatto ha chiuso i giochi qualificazione già nel primo round.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Lazio: non è solo una questione di motivazioni

Pronostico Nizza-GA Eagles: è una questione di motivazioniNizza-GA Eagles è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili...

Fiorentina-Lazio, Vanoli a caccia di punti salvezza: il pronosticoROME, ITALY - JANUARY 07: Toma Basic of Lazio shoots at goal during the Serie A match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on...