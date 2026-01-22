Nizza-GA Eagles, valida per la settima giornata della Europa League, si disputa giovedì alle 21:00. La partita mette a confronto due squadre con motivazioni diverse: i francesi cercano punti per consolidare la posizione, mentre gli ospiti puntano a migliorare il rendimento in questa fase della competizione. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il pronostico della sfida.

Nizza-GA Eagles è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Poco sopra la zona retrocessione in campionato e già fuori dai giochi in Europa League. È un vero e proprio incubo la stagione del Nizza, che nelle ultime due giornate della League Phase della seconda competizione continentale per ordine d’importanza scenderà in campo esclusivamente per salvare l’onore. Gli Aiglons, infatti, sono ancora inchiodati a quota 0 punti dopo sei turni: ne hanno perse sei su sei, subendo 13 gol complessivi e segnandone soltanto quattro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nizza-GA Eagles: è una questione di motivazioni

Leggi anche: Apertura ultimo tratto della Ga-Ga, Cannizzaro: "Segna l'inizio di una nuova vita per il territorio"

Leggi anche: Ga-Ga completata, Romeo: "Salto di qualità per il territorio contro lo spopolamento"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Nizza-Go Ahead Eagles 22 Gennaio: francesi già eliminati; Pronostico Nizza-GA Eagles: è una questione di motivazioni; Nizza vs Go Ahead Eagles Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Europa League 22-01-2026; Pronostici Europa League 22 gennaio 2026 (penultima giornata).

Pronostico Nizza-GA Eagles: è una questione di motivazioniNizza-GA Eagles è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Nizza vs GO Ahead Eagles – 22 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Nizza e GO Ahead Eagles si gioca il 22 Gennaio 2026 alle 21:00 all’Allianz Riviera e promette intensità ed equilibrio. news-sports.it

Sampdoria, fatta per Viti: i dettagli dell'accordo col Nizza https://www.calciostyle.it/calciomercato/sampdoria-fatta-per-viti-i-dettagli-dellaccordo-col-nizzafsp_sid=1894730 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook