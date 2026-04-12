Oggi a Barcellona, sulla Pista Andres Gimeno, si svolgerà il match tra Reilly Opelka ed Ethan Quinn, con inizio previsto non prima delle 13:30. Opelka, che giocherà sulla terra battuta per la prima volta quest’anno, ha mostrato prestazioni meno brillanti su questa superficie rispetto ad altre. La partita è tra due giovani tennisti, entrambi alla ricerca di un risultato importante in questa fase della stagione.

Reilly Opelka e Ethan Quinn scenderanno in campo non prima delle 13:30 sulla Pista Andres Gimeno. Il gigante del Michigan disputerà proprio a Barcellona la sua prima partita sulla terra battuta quest’anno e, statisticamente, è meno efficace in queste condizioni. Secondo i bookmaker, nonostante l’esito di un recente scontro diretto che vedremo dopo, il favorito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Reilly Opelka – Ethan Quinn, Barcellona 13-04-2026

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