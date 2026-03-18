Pronostico e quote Reilly Opelka – Nuno Borges Miami 18-03-2026

Reilly Opelka e Nuno Borges si sfideranno sul campo numero 1 di Miami alle 17:30 italiane. Entrambi i tennisti hanno perso al secondo turno di Indian Wells: Opelka contro Shelton con un match combattuto, Borges invece è stato eliminato da Vacherot con due set 7-5. La partita tra i due si preannuncia molto attesa e rappresenta un momento importante per entrambi.

Reilly Opelka e Nuno Borges si daranno battaglia sul campo numero 1 intorno alle 17:30 italiane. Entrambi i giocatori sono usciti al secondo turno di Indian Wells, rispettivamente contro Shelton, col punteggio di 6-7 7-6 6-3, e contro Vacherot, con un doppio 7-5. In seguito il portoghese ha giocato anche nel Challenger di Phoenix perdendo da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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