Pronostico Volendam-PSV Eindhoven | la marcia continua senza sosta

Questa sera si gioca la partita tra Volendam e PSV Eindhoven, un match importante per la 23esima giornata di Eredivisie. Il PSV ha ormai una marcia inarrestabile e cerca di continuare la sua corsa in testa alla classifica. I tifosi sono già in attesa, pronti a sostenere la squadra in trasferta, mentre il Volendam spera di sorprendere e ottenere punti importanti in casa. La partita si preannuncia intensa, con il PSV deciso a mantenere il ritmo e il Volendam che vuole fare la sua figura.

Volendam-PSV Eindhoven è una della ventitreesima giornata della Eredivisie: formazioni, pronostico e dove vederla Per il PSV è solamente un conto alla rovescia. I diciassette punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Feyenoord, sono un macigno per tutte le altre squadre. Insomma, il campionato è chiuso da un pezzo. Ma questo non significa che i biancorossi vogliano mollare la presa. Anzi, non lo hanno fatto fino al momento e l'obiettivo è quello di chiudere i giochi velocemente per poi andare in vacanza anticipata.

