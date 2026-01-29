Champions la Spagna fa peggio dell’Italia | solo il Barcellona tra le prime otto Villarreal e Athletic Bilbao eliminati

L’Italia si consola con il solo Napoli tra le prime otto, mentre in Spagna il Barcellona è l’unico ad aver superato il turno. Villarreal e Athletic Bilbao sono già fuori, eliminati nella prima fase. La differenza tra i due paesi si fa sentire, e l’Inghilterra continua a fare la parte del leone, con molte squadre ancora in corsa. La “Armada Invencible” sembra aver perso smalto, e il calcio spagnolo fatica a mantenere i suoi livelli di un tempo.

Che fine ha fatto l’ “Armada Invencible”, quella che ha dominato il mondo del calcio fino a qualche anno fa? Se lo chiede As di fronte ad una Inghilterra c he continua a dominare in Europa al termine della prima fase della Champions League. Scrive il quotidiano: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City attendono i loro avversari negli ottavi di finale. Solo il Newcastle, proveniente dalla Premier League, dovrà affrontare i play-off. Questo record quasi perfetto, questa egemonia e superiorità della Premier League, contrasta nettamente con la debacle subita dalle squadre spagnole nell’ultima giornata della fase a gironi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Champions, la Spagna fa peggio dell’Italia: solo il Barcellona tra le prime otto, Villarreal e Athletic Bilbao eliminati Approfondimenti su Champions League Champions League, l'Atalanta spreca il vantaggio e si fa ribaltare dall'Athletic Bilbao L'Atalanta ha perso l’occasione di consolidare il proprio cammino in Champions League, cedendo il passo all’Athletic Bilbao dopo aver inizialmente preso il vantaggio. Barcellona–Athletic Bilbao: analisi, probabili formazioni e pronostico Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Champions League Argomenti discussi: Quinta squadra in Champions, la situazione prima dell'ultimo turno; Inghilterra e Germania allungano, il Portogallo ci supera: la strada alla quinta squadra in Champions si fa più difficile; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Ranking UEFA per Nazioni – L’Italia mantiene il vantaggio su Spagna e Germania. Inghilterra e Germania allungano, il Portogallo ci supera: per la quinta squadra in Champions si fa duraCon una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte, la rincorsa dell'Italia alla quinta squadra nella prossima Champions League si è fatta ancora più in salita. Al termine della prima fase della massi ... msn.com Quinta squadra di serie A in Champions? Il ranking Uefa ora fa sperare... - Italia/Germania e la Spagna si staccaQuinta squadra di serie A in Champions? Il ranking Uefa ora fa sperare... Il 2025 delle Coppe Europee si è quasi chiuso: manca giusto ancora un turno di Conference League (in programma il 18 con la ... affaritaliani.it Ajax-Olympiakos Arsenal-Kairat Almaty Athletic Bilbao-Sporting Lisbona Atlético Madrid-Bodø/Glimt Borussia Dortmund-Inter Barcellona-Copenhagen Benfica-Real Madrid Club Brugge-Marsiglia - facebook.com facebook Indignazione a Bergamo: sradicata la quercia Guernica donata ieri dall’Athletic Bilbao x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.