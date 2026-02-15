Promozione il granamica attende il lagaro Valsanterno primato rafforzato Riflettori su Msp-Faro Gaggio

Ieri, la partita tra Valsanterno e Petroniano ha deciso il risultato e ha rafforzato il primato della capolista, che ha vinto 3-2. La vittoria consente a Valsanterno di mantenere un vantaggio di dodici punti sulla seconda in classifica, la Centese, che oggi affronta il derby contro Casumaro. La gara si è svolta nel campo di Valsanterno, davanti a un pubblico numeroso che ha assistito a un match emozionante.