promozione pari pirotecnico fra felsina e gaggio il granamica va ko

Nel calcio regionale, Felsina e Gaggio offrono un pareggio equilibrato in un incontro che ha sorpreso gli appassionati. La capolista Valsanterno, invece, non riesce a superare il pareggio a reti bianche contro i X Martiri, mentre Valsetta Lagaro, vincendo 5-2 in trasferta, si avvicina alla vetta del campionato. Risultati che arricchiscono un torneo caratterizzato da gol e imprevedibilità.

Gol, spettacolo e alcuni risultati inaspettati: la capolista Valsanterno non è riuscita ad andare oltre il pareggio casalingo a reti bianche contro i X Martiri (che detengono il curioso record di miglior difesa e peggior attacco), con la principale inseguitrice Valsetta Lagaro che, grazie al successo in rimonta per 5-2 in casa della Dozzese, si è ora portata a sole sei lunghezze dalla capolista valligiana. Considerando, poi, che nell’anticipo di alta classifica in programma sabato prossimo si sfideranno proprio il Valsetta ed il Valsanterno ecco che, in caso di successo, la formazione appenninica potrebbe addirittura riuscire a riaprire un campionato che, fino a qualche settimana fa, appariva sostanzialmente chiuso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. L’Atletico va ko. Pari rocambolesco fra Dozzese e Faro

Nell’ultima giornata di andata del campionato di Promozione, spettacolo e sorprese hanno caratterizzato il pomeriggio. La capolista Valsanterno si è imposta sulla Centese, consolidando il primato, mentre Dozzese e Faro Gol hanno regalato un pareggio rocambolesco. Ecco i principali risultati e le emozioni di questa intensa giornata.

Promozione, i recuperi. Il Faro Gaggio ospita la capolista Valsanterno. Felsina, c’è Casumaro

Nel contesto del campionato di Promozione, si svolge il recupero della prima giornata di ritorno, con incontri che si estendono dal pomeriggio alla sera. Tra gli eventi principali, il match tra la capolista Valsanterno e il Faro Gaggio, programmato alle 21:30 sul sintetico di Osteria Grande, rappresenta un momento importante per la classifica. Presentiamo un aggiornamento sulle partite e le formazioni coinvolte.

