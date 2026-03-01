In Promozione Azzurra Colli e Mariner dilagano

Oggi in Promozione Azzurra Colli e Mariner si sono imposte con ampio margine. L’attenzione è rivolta allo scontro diretto tra Montecchio e Fermana, con i canarini in testa e un solo punto di vantaggio sull’avversario. Nel frattempo, il Montegranaro gioca a Tolentino.

Occhi dell’Eccellenza puntati oggi sullo scontro diretto in vetta tra Montecchio e Fermana, con i canarini primi a gestire un solo punto di vantaggio proprio sull’avversario di giornata mentre il Montegranaro è di scena a Tolentino. In Promozione il Colli ne fa 5 e continua la rincorsa all’Aurora Treia che non sbaglia un colpo mentre fanno rumore i 7 gol dell’Azzurra Mariner al Porto Sant’Elpidio. Ecco il quadro completo della giornata. Eccellenza: Chiesanuova-Trodica, Civitanovese-Osimana, Montecchio-Fermana, Matelica-Fermignanese, Montefano-Jesina, Sangiustese-Urbino, Tolentino-Montegranaro, Urbania-FabrianoCerreto Promozione B: Castel di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Promozione Azzurra Colli e Mariner dilagano Leggi anche: Promozione. Martinelli: "Aurora Treia e Azzurra Colli sono pari. Attenzione al Mariner, può tornare in corsa» Mariner e Azzurra Colli non sbagliano un colpoUn campionato di Promozione in cui nessuna in vetta molla e che oggi attende la risposta da parte dell’Aurora Treia. Una selezione di notizie su Promozione Azzurra Colli. Temi più discussi: In Promozione Azzurra Colli e Mariner dilagano; COPPA PROMOZIONE. Tra A. Treia e Azzurra Colli si decide tutto al ritorno; Coppa Italia, semifinale ad alta tensione: tutto rimandato al ritorno; I risultati e marcatori Promozione, B Marche, 24a giornata. Il Colli resta in scia con una manita, stop Borgo MoglianoPROMOZIONE - I locali sanno ormai solo vincere in casa, pur con le assenze. Si continua a guardare da vicino l'Aurora Treia Non basta il tris di assenze all’Azzurra Colli per restare in scia. Priva di ... youtvrs.it Aurora lanciatissima, Colli per continuare a sperare: si sgomita in fondo alla classifica.Tutte le utlime dai campi Ventiquattresima in Promozione B. Aurora lanciatissima, Colli per continuare a sperare. Si sgomita in fondo alla classifica. Vigor Montecosaro - Aurora Treia. Dopo la super p ... youtvrs.it I locali sanno ormai solo vincere in casa, pur con le assenze. Si continua a guardare da vicino l'Aurora Treia #AzzurraColli #BorgoMogliano #Promozione - facebook.com facebook PROMOZIONE - La formazione targata Lube supera 2-0 il Castel di Lama al Capponi con i gol del suo bomber e vola a +5 sull’Atletico Azzurra Colli.... x.com