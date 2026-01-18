L’Atletico Azzurra Colli prosegue la sua stagione, con una giornata ricca di incontri significativi. In Promozione sono arrivati risultati rilevanti, mentre in Eccellenza si prepara uno scontro al vertice a Fermo, potenzialmente decisivo. La giornata si preannuncia cruciale anche per le altre squadre in classifica, con confronti che potrebbero influenzare notevolmente la graduatoria. Un appuntamento da seguire attentamente per tutti gli appassionati di calcio locale.

Giornata di campionato che ha visto tanti risultati importanti in Promozione e che in Eccellenza oggi vivrà forse una giornata decisiva con lo scontro al vertice a Fermo e che anche nelle altre zone della classifica vivrà scontri molto importanti e tutti assolutamente da vivere. In Promozione continua la corsa dell’Atletico Azzurra Colli che oggi attende il risultato dell’Aurora Treia che ospita la Settempeda. Eccellenza: Fermana-Trodica, Fermignanese-Jesina, Ksport Montecchio-Osimana, Matelica-Civitanovese, Montefano-Chiesanuova, Montegranaro-Fabriano Cerreto, Sangiustese-Urbania, Tolentino-Urbino Promozione B: Borgo Mogliano-Porto Sant’Elpidio 2-1, Camerino-Grottammare 2-1, Castel di Lama-Elpidiense Cascinare 4-1, Monticelli-Corridonia 1-1, Vigor Montecosaro-Casette Verdini 0-1, Atletico Azzurra Colli-Palmense 1-0, Azzurra Mariner-Monturano 2-3, Aurora Treia-Settempeda oggi Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

