Il leader dell’opposizione in Ungheria, Peter Magyar, ha accusato il governo di Viktor Orban di avergli inviato un video intimo per ricattarlo. Magyar ha reso noto la vicenda sui social, sostenendo che l’amministrazione del premier cerca di usare questa manovra per screditarlo in vista delle prossime elezioni. La polemica si apre mentre il paese si avvicina al voto e la tensione tra le parti si fa più alta.

Il leader dell’opposizione in Ungheria Peter Magyar ha denunciato sui social l’utilizzo da parte dell’amministrazione del premier Viktor Orban di un presunto video intimo per ricattarlo e screditarlo in vista delle prossime elezioni. “Da tempo ricattano e minacciano con registrazioni video e diffamazioni, e sembra che in occasione dell’anniversario daranno il via a una campagna di tipo russo, finora ritenuta impensabile”, ha scritto Magyar in un post su X. Caso in Ungheria, la denuncia social di Magyar. “Hanno inviato a molti giornalisti un link che mostra una stanza ripresa da una telecamera. Immagino che abbiano intenzione di rendere pubblica una registrazione, forse falsificata, realizzata con strumenti dei servizi segreti, in cui si vedono me e la mia allora fidanzata in un momento di intimità “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, il leader dell’opposizione Magyar: “Orban mi ricatta con un mio video intimo”

Péter Magyar, leader dell’opposizione in Ungheria, mette in guardia.

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, ha accusato il governo di Viktor Orban di preparare una campagna diffamatoria per screditarlo prima delle elezioni del 12 aprile.

Ungheria, leader opposizione: Orban pronto a diffondere video intimo per intimidirmiIl leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar ha denunciato su X presunti piani del governo Fidesz per danneggiarlo con una campagna diffamatoria in vista delle elezioni parlamentari del 12 aprile ... adnkronos.com

Ungheria, gli ultimi sondaggi certificano il crollo del consenso di Orban: per la prima volta in testa c’è il partito d’opposizioneIn Ungheria i sondaggi danno Orban in svantaggio: il leader dell'opposizione Tisza è avanti di otto punti in vista del voto del 12 aprile. lanotiziagiornale.it

Un livello infimo "UNGHERIA «Orbán potrebbe diffondere un mio video intimo per intimidirmi»: la denuncia del leader dell'opposizione ungherese Péter Magyar di Alessandra Muglia" x.com

